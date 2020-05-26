Правительство запретило на четыре месяца на ввоз импортного топлива в Россию

Постановление коснулось бензина, дизеля, авиакеросина, судового топлива и газойлей. Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин считает, что никакой необходимости вводить такое эмбарго не было. Кабинет министров просто хочет удержать высокие цены на нефтепродукты, сказал «Эху» эксперт.

Крутихин напомнил, что импортное топливо стало дешевле российского в марте, когда обвалились цены на нефть.