Требование носить маски в общественных местах сохранится в российских регионах и летом. В этом уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова признала, что по всем признакам, вирус остается в жизни людей. Человечеству придется учиться жить в таких условиях.
Требование носить маски в общественных местах сохранится в российских регионах и летом — Анна Попова
Требование носить маски в общественных местах сохранится в российских регионах и летом. В этом уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова.