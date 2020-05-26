Вертолет Ми-8 упал после взлета в аэропорту Анадыря на Чукотке

Воздушное судно загорелось. Четыре человека, которые находились на борту, погибли, рассказали местные власти агентству РИА «Новости» Предварительная версия аварии – техническая неисправность. Как передает агентство ТАСС, ЧП произошло во время испытаний после ремонта. В министерстве обороны несколько минут назад подтвердили, что аварию потерпел военный вертолет.