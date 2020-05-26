Неудачей завершились испытания системы воздушного запуска ракеты, которые проводит компания Virgin Orbit

Сброс ракеты-носителя LauncherOne с самолета прошел в штатном режиме. Тем не менее, миссию пришлось завершить, самолет и экипаж вернулись на базу, говорится в твиттере проекта. Это первое демонстрационное испытание ракеты, которая предназначена для вывода в космос небольших спутников. Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона начала работы над проектом пять лет назад.