Самолет, который, по данным прессы, принадлежит главе Чечни, накануне вечером прилетел в Грозный из Москвы. Об этом пишет сайт МБХ.Медиа со ссылкой на данные сервиса, который отслеживает перемещение воздушных судов. На прошлой неделе сразу несколько агентств со ссылкой на источники сообщали, что Рамзан Кадыров находится под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус. Тогда же самолет, который связывают с чеченским руководителем, улетел из Грозного в Москву.
2020-05-26T06:49:50+03:00
2020-05-26T06:49:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:49, 26 мая 2020
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