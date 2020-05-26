Мир сейчас находится в середине первой волны пандемии коронавируса — руководитель программы ВОЗ по ЧС

Мир сейчас находится в середине первой волны пандемии коронавируса. Об этом сказал руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. Ряд стран, по его словам, смогли сдержать распространение болезни. Между тем, сохраняется риск нового пика заболеваемости. Он призвал страны Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии не останавливать тестирование, отслеживать пути передачи вируса и осуществлять меры по предотвращению его распространения.
2020-05-26T06:37:42+03:00
2020-05-26T06:38:11+03:00
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06:37, 26 мая 2020
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