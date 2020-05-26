Следователи проверяют сообщения о массовых вечеринках в Москве, Новосибирске и Красноярске во время режима ограничений

Руководители местных подразделений ведомства должны будут отчитаться перед главой СК Александром Бастрыкиным. Пресса писала, что не так давно на фоне ограничений в Красноярске прошла вечеринка в клубе, закрытое массовое мероприятие в Москве и дискотека в центре города в Новосибирске. В руководстве новосибирской полиции ранее сказали, что установили некоторых организаторов и участников акции. Они будут оштрафованы.
2020-05-26T06:36:27+03:00
2020-05-26T06:39:03+03:00
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06:36, 26 мая 2020
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