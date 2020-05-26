Четыре человека, по предварительным данным, погибли в результате аварии вертолета Ми-8 на Чукотке

Он упал после взлета в аэропорту близ Анадыря. Как рассказал источник агентства РИА «Новости» в экстренных службах, причиной аварии могла быть техническая неисправность. Сообщается, что вертолет принадлежал Минобороны, в ведомстве эту информацию пока не подтвердили.
2020-05-26T06:32:41+03:00
2020-05-26T06:33:44+03:00
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06:32, 26 мая 2020
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