Президент Чили Себастьян Пиньера подписал закон о снижении зарплат депутатам, чиновникам и главе государства

Это было одним из требований участников прошлогодних протестов. Демонстрации начались в октябре. Поводом послужило повышение стоимости проезда в метро. Протесты переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате погибли более 20 человек.