Президент Чили Себастьян Пиньера подписал закон о снижении зарплат депутатам, чиновникам и главе государства

Это было одним из требований участников прошлогодних протестов. Демонстрации начались в октябре. Поводом послужило повышение стоимости проезда в метро. Протесты переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате погибли более 20 человек.
2020-05-26T06:21:29+03:00
2020-05-26T06:21:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2649111-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:21, 26 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…