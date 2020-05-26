Еврокомиссия еще три года назад предлагала фармацевтическим компаниям разработать вакцины от коронавируса

Однако тогда участники рынка отвергли это предложение, пишет британская газета The Guardian. По ее сведениям, Брюссель выдвигал план по ускорению разработки вакцин на случай вспышки заболеваний.
2020-05-26T06:20:58+03:00
2020-05-26T06:20:58+03:00
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06:20, 26 мая 2020
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