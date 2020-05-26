Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил отменить штрафы, которые выписаны приложением «Социальный мониторинг»

Это программа, которая отслеживает соблюдение пользователем требований карантина дома. Фадеев сказал газете «Коммерсантъ», что из-за сбоев приложение не справилось с возложенной задачей. С 19 по 22 мая столичные суды зарегистрировали почти 2 тысячи жалоб москвичей на якобы нарушение карантинных требований. Некоторые из них рассказали изданию, что узнали о взысканиях, когда болели дома, либо когда уже выписались и не могли ничего нарушить.
2020-05-26T06:20:13+03:00
2020-05-26T06:20:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:20, 26 мая 2020
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