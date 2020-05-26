Всемирная организация здравоохранения планирует направить группу в Китай для расследования происхождения коронавируса

Директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сказал, что сейчас этот вопрос обсуждается с Пекином. Дата визита миссии пока не назначена. Ее задача будет заключаться в поиске источника происхождении вируса. Китай, добавил Райан, дал сигнал о готовности к такому подходу. Согласно имеющимся данным, впервые вспышку коронавируса выявили в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Ранее власти США сказали, что проверяют версию о возможном искусственном происхождении инфекции.