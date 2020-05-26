Очередной, 28-й тур, начинается сегодня на первенстве Германии по футболу

Главным событием этого этапа станет игра в Дортмунде между Боруссией и Баварией.

Матч с участием лидеров Чемпионата ждут с большим нетерпением. Дортмунд, напомним, отстает от мюнхенцев на 4 очка. Так что в случае успеха настичь Баварию не сможет. Но борьба за Чемпионство в этом случае заметно обострится. Напомню, что сегодняшние соперники выиграли по 6 своих последних матчей в Чемпионате. Причем, Боруссия после коронавирусной паузы не пропустила ни одного мяча.

Вообще, с обороной у подопечных Люсьена Фавра проблем нет. А вот с атакой дела обстоят сложнее. Игру против Баварии из-за травмы пропустит Марко Ройс. Под вопросом участие в матче и лучшего бомбардира команды – Джейдона Санчо. Встреча первого круга завершилась крупной победой мюнхенцев 4-0.

Игра Боруссии с Баварией начнется в 19.30. Трансляция на МАТЧ ТВ.