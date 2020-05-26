Власти рекомендуют россиянам воздержаться в ближайшее время от поездок за границу

Из-за коронавируса сохраняется угроза здоровью граждан, говорят в министерстве внутренних дел. Премьер-министр Михаил Мишустин добавил, что за несколько дней отдыха можно заплатить очень большую цену, в руководство страны сейчас стремится исключить малейшую возможность повторного завоза инфекции. Российским гражданам не следует рассчитывать на зарубежные поездки летом, сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко в то же время рассказал, что в первой половине лета в России начнется запуск внутреннего туризма, ограничения начнут снимать уже 1 июня.



Все крупные российские туроператоры еще несколько лет назад переориентировались на внутренний туризм, сказала «Эху» Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. В то же время, по ее словам, проблема носит широкий характер.

Ломидзе считает, что сейчас важно понять ситуацию с расширением объемов и услуг, которые будут предлагаться в этом сезоне. И это будет зависеть от цен на перелеты и размещение.