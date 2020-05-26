Вертолет Ми-8 упал на Чукотке

Это произошло, когда воздушное судно взлетало в аэропорту «Угольные копи», передает «Пятый канал». Как рассказали агентству ТАСС местные власти, на борту вертолета, по предварительным данным, находились четыре человека. Агентство РИА Новости сообщает, что они погибли. Обстоятельства аварии пока не известны.
2020-05-26T06:03:56+03:00
2020-05-26T06:03:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:03, 26 мая 2020
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