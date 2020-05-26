Число умерших от коронавируса медработников в России может превысить количество всех скончавшихся в 2019 году медиков

Об этом со ссылкой на свои данные пишет газета «КоммерсантЪ». Издание отмечает, что министерство здравоохранения пока не сообщает, сколько по их данным, врачей и другого персонала больниц заболели и скончалось от инфекции. Не располагают полной информацией и профсоюзы. В правительстве лишь сказали, что лечение пациентов с коронавирусом сейчас обеспечивают более 165 тыс. медицинских работников.
2020-05-26T05:04:00+03:00
2020-05-26T04:36:27+03:00
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05:04, 26 мая 2020
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