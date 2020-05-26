Очереди на входе в московские МФЦ возникли из-за тех, кто пришел без записи, говорят в столичной администрации

Там подчеркнули, что сейчас центры госуслуг работают исключительно по предварительной записи, передает агентство «Москва». Внутрь запускают по пять человек, сотрудники просят посетителей соблюдать дистанцию. Накануне в социальных сетях появились сообщения, что на входе в некоторые столичные МФЦ в их первый после длительного перерыва день работы образовались очереди.
2020-05-26T05:04:00+03:00
2020-05-26T04:35:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 26 мая 2020
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