Очереди на входе в московские МФЦ возникли из-за тех, кто пришел без записи, говорят в столичной администрации

Там подчеркнули, что сейчас центры госуслуг работают исключительно по предварительной записи, передает агентство «Москва». Внутрь запускают по пять человек, сотрудники просят посетителей соблюдать дистанцию. Накануне в социальных сетях появились сообщения, что на входе в некоторые столичные МФЦ в их первый после длительного перерыва день работы образовались очереди.