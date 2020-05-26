Немецкий суд обязал корпорацию Volkswagen выплатить компенсации за искажение данных о вредных выбросах

Федеральная судебная палата ФРГ подтвердила решение земельного суда по делу одного из пострадавших автовладельцев. Покупатель был уверен, что платит за экологичный автомобиль, но экспертиза это не подтвердила. По решению суда Volkswagen обязан выплатить клиенту €25,6 тыс. плюс проценты. Как отмечает агентство Reuters, постановление станет прецедентом при рассмотрении около 60 000 исков в судах низшей инстанции в Германии. Ранее руководство автопроизводителя признало, что на нескольких миллионах автомобилей, проданных во всем мире, было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.