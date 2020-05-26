Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания препарата от малярии в качестве средства от коронавируса

Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус сказал, что согласно последним исследованиям, лекарство наоборот, повышает смертность пациентов. Между тем ранее президент США Дональд Трамп говорил, что принимает один из этих препаратов в профилактических целях, чтобы не заразиться коронавирусом.