Полиция задержала тренера бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова Владимира Осия

Его подозревают в организации убийства, рассказали агентству ТАСС источники, знакомые с ситуацией. Исмаилов под руководством Осии выиграл чемпионат России и чемпионат мира по боевому самбо. В 2012 году он стал первым чемпионом из России по смешанным единоборствам. Осия является заслуженным тренером России. В прошлом году национальная команда под его руководством выиграла чемпионат мира.
2020-05-26T05:04:00+03:00
2020-05-26T04:33:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2649085-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:04, 26 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…