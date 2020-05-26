Полиция задержала тренера бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова Владимира Осия

Его подозревают в организации убийства, рассказали агентству ТАСС источники, знакомые с ситуацией. Исмаилов под руководством Осии выиграл чемпионат России и чемпионат мира по боевому самбо. В 2012 году он стал первым чемпионом из России по смешанным единоборствам. Осия является заслуженным тренером России. В прошлом году национальная команда под его руководством выиграла чемпионат мира.