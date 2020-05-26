Российские ЛГБТ-активисты подали заявление в Следственный комитет

Это связано с разглашением их персональных данных в социальной сети «ВКонтакте». Они требуют найти и привлечь к уголовной ответственности того, кто опубликовал домашние адреса и телефоны более двадцати человек из разных регионов. Авыторы обращения и правозащитники сказали интернет-изданию The Insider, что опасаются угроз. ЛГБТ-активисты также обращают внимание, что ранее на жалобы об угрозах в интернете правоохранительные органы не реагировали.