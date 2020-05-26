Низкие цены на нефть могут сохраниться до 2025 года

На фоне кризиса рынок будет постоянно сталкиваться с риском нового обвала нефтяных котировок, считают аналитики рейтингового агентства НКР. Как следует из обзора, который приводит издание РБК, во второй половине десятилетия цены на нефть смогут вновь повыситься. Это будет связано с естественным сокращением добычи в отдельных странах. На этом фоне, по прогнозу агентства Argus, из-за сокращения доходов в России могут остановиться ряд нефтеперерабатывающих заводов.
2020-05-26T04:06:36+03:00
2020-05-26T04:06:36+03:00
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04:06, 26 мая 2020
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