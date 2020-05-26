Научный центр «Вектор» планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса уже через месяц

Для исследований отобрано три перспективных препарата, сказал агентству ТАСС генеральный директор центра Ринат Максютов. Он отметил, что уже идет подготовка к массовому производству препаратов. В первую очередь, добавил Максютов, необходимо привить медицинских работников, сотрудников диагностических лабораторий, а также всех, кто входит в группы риска.