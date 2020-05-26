Научный центр «Вектор» планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса уже через месяц

Для исследований отобрано три перспективных препарата, сказал агентству ТАСС генеральный директор центра Ринат Максютов. Он отметил, что уже идет подготовка к массовому производству препаратов. В первую очередь, добавил Максютов, необходимо привить медицинских работников, сотрудников диагностических лабораторий, а также всех, кто входит в группы риска.
2020-05-26T04:06:09+03:00
2020-05-26T04:06:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2649079-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:06, 26 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…