Все четыре новых кремлевских партийных проекта зарегистрировали отделения более чем в половине регионов

Как пишет газета «Ведомости», таким образом эти структуры получили право участвовать в выборах. Минюст уже внес в соответствующий список организации «Зеленая альтернатива», «За правду!» писателя Захара Прилепина, а также Партию прямой демократии одного из основателей игры World of Tanks Вячеслава Макарова. Ожидается, что туда же внесут и партию «Новые люди» владельца косметического бренда Faberlic Алексея Нечаева. Как отмечает издание, выполнить требование закона новым партиям даже в условиях карантина удалось досрочно. В администрации президента, как писали ранее «Ведомости», планируют использовать эти силы, чтобы по итогам думских выборов обеспечить дополнительные мандаты «Единой России».