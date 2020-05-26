Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»

Окончательное решение о сроках выхода из карантина, по словам источников в Кремле, мэрии и аппарате правительства, будет принято на этой неделе. Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России. В мэрии считают, что это следует сделать 15 июня или чуть раньше. Требования самоизоляции для людей старшего возраста планируется оставить в силе. В городской администрации эту информацию пока не комментировали.