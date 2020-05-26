Астрономы открыли древнюю галактику

Она похожа на огненное кольцо. Звездная система расположена в 11 миллиардах световых лет от нас, пишет журнал Nature Astronomy. Т.н. ударные кольцеобразные галактики редко встречаются в современной Вселенной. Считается, что подобные объекты образовались в результате столкновения двух крупных галактик.