Астрономы открыли древнюю галактику

Она похожа на огненное кольцо. Звездная система расположена в 11 миллиардах световых лет от нас, пишет журнал Nature Astronomy. Т.н. ударные кольцеобразные галактики редко встречаются в современной Вселенной. Считается, что подобные объекты образовались в результате столкновения двух крупных галактик.
2020-05-26T03:08:55+03:00
2020-05-26T03:08:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2649073-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:08, 26 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…