Россиянам придется носить маски в общественных местах еще один или два месяца

Так считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она призвала всех учиться жить в условиях «новой нормальности», поскольку коронавирус пока никуда не исчез. Также необходимо и дальше соблюдать требования по чистоте рук, помещений, по специальной обработке, обеззараживанию посуды и целый ряд других, добавила главный санитарный врач. Ранее во многих российских регионах ввели обязательное требование носить маски и перчатки в общественных местах и на транспорте.