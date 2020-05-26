Россиянам придется носить маски в общественных местах еще один или два месяца

Так считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она призвала всех учиться жить в условиях «новой нормальности», поскольку коронавирус пока никуда не исчез. Также необходимо и дальше соблюдать требования по чистоте рук, помещений, по специальной обработке, обеззараживанию посуды и целый ряд других, добавила главный санитарный врач. Ранее во многих российских регионах ввели обязательное требование носить маски и перчатки в общественных местах и на транспорте.
2020-05-26T03:08:27+03:00
2020-05-26T03:08:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 26 мая 2020
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