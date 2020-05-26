Швеция столкнулась с серьезным ростом безработицы

Как передает агентство Bloomberg, количество безработных достигло почти 8%, что выше прогнозируемого уровня. Некоторые аналитики не исключают, что эта цифра может вырасти до 17%. Власти королевства отказались от карантинных мер для борьбы с коронавирусом. Ранее агентство прогнозировало Швеции худший экономический спад со времен Второй мировой войны.
2020-05-26T03:07:48+03:00
2020-05-26T03:07:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 26 мая 2020
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