Швеция столкнулась с серьезным ростом безработицы

Как передает агентство Bloomberg, количество безработных достигло почти 8%, что выше прогнозируемого уровня. Некоторые аналитики не исключают, что эта цифра может вырасти до 17%. Власти королевства отказались от карантинных мер для борьбы с коронавирусом. Ранее агентство прогнозировало Швеции худший экономический спад со времен Второй мировой войны.