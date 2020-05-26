Счетная палата обратилась в генпрокуратуру из-за нарушений в деятельности МЧС

По данным ревизионного органа, каждое десятое воздушное судно в спасательном ведомстве не используется. А общая укомплектованность министерства составляет более 95%. Таковы итоги проверки деятельности МЧС за 2017-2019 годы, передает агентство ТАСС. Аудиторы утверждают, что более 40% налета часов авиации МЧС за этот период приходилось на «коммерческие» рейсы.
2020-05-26T03:05:45+03:00
2020-05-26T03:05:45+03:00
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03:05, 26 мая 2020
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