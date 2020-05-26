Тверской суд Москвы арестовал администратора группы «Омбудсмен полиции» в сети «Вконтакте»

Игорь Худяков стал фигурантом дела о распространении материалов порнографического содержания. В конце прошлой недели его задержали в Вологде. Ранее был арестован основатель группы Владимир Воронцов. Он был задержан по делу о вымогательстве. После в столичном главке полиции сказали, что Воронцов также проходит по делу о распространении порнографии. Сам основатель группы вины не признает. Воронцов считает, что уголовное преследование стало местью полицейского начальства за то, что он освещает проблемы сотрудников правоохранительных органов.
2020-05-26T03:05:13+03:00
2020-05-26T03:05:13+03:00
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03:05, 26 мая 2020
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