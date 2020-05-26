Тверской суд Москвы арестовал администратора группы «Омбудсмен полиции» в сети «Вконтакте»

Игорь Худяков стал фигурантом дела о распространении материалов порнографического содержания. В конце прошлой недели его задержали в Вологде. Ранее был арестован основатель группы Владимир Воронцов. Он был задержан по делу о вымогательстве. После в столичном главке полиции сказали, что Воронцов также проходит по делу о распространении порнографии. Сам основатель группы вины не признает. Воронцов считает, что уголовное преследование стало местью полицейского начальства за то, что он освещает проблемы сотрудников правоохранительных органов.