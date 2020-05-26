Эксперимент по использованию приложения вместо паспорта планируют провести в Москве

Он может стартовать уже летом и продлиться до конца следующего года, сказали агентству ТАСС в Минкомсвязи. Как обращает внимание газета «КоммерсантЪ», проект постановления правительства по этому вопросу сначала появился, а потом был удален с портала правовой информации. Чтобы использовать приложение в качестве паспорта, необходимо иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации.