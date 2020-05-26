В Москве не заработали в срок ни один из пяти временных госпиталей для инфицированных коронавирусом

Как пишет интернет-издание «Открытые медиа», в начале мая вице-мэр Пётр Бирюков говорил, что на ВДНХ начнут принимать пациентов с середины месяца. Остальные подобные заведения, в Сокольниках, ледовом дворце «Крылатское», автомобильном торговом центре «Москва» и в «Экспоцентре» на Красной Пресне, должны были заработать не позднее 24 мая, пишет издание со ссылкой на слова Бирюкова. Возможно, эти госпитали не откроются вообще — ещё в начале мая это допускал мэр Москвы Сергей Собянин. Строительство временных госпиталей, по подсчетам «Открытых медиа», могли обойтись московскому бюджету в миллиарды рублей.
2020-05-26T02:08:34+03:00
2020-05-26T02:08:34+03:00
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02:08, 26 мая 2020
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