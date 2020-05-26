Партия одного из создателей игры World of Tanks может участвовать в выборах

Министерство юстиции России внесло ее в соответствующий список, передает агентство ТАСС. Партия прямой демократии Вячеслава Макарова собирается осенью участвовать в выборах в законодательные собрания как минимум двух регионов, Воронежская и Новосибирская области.

Как писала ранее газета «Ведомости», Кремль планирует допустить к думским выборам в следующем году большое число малых партий. Это должно помочь «Единой России» в итоге получить по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов тех структур, которые не пройдут 5%-ный барьер.