Защита жителя Якутии Александра Габышева, который называет себя шаманом, пожаловалась в ЕСПЧ

Адвокат Алексей Прянишников просит принять меры для освобождения его подзащитного. Он говорит о возможной угрозе здоровью Габышева. Ранее жителя Якутии принудительно посадили на карантин в помещение для граждан с подозрением на коронавирус. Адвокат подчеркивает, что никаких оснований для этого не было. В прошлом году Габышев отправился в пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы провести у стен Кремля акцию против президента Владимира Путина. Позже его задержали, в отношении жителя Якутии возбудили дело о публичных призывах к экстремизму, но обвинение не предъявили.
2020-05-26T02:06:06+03:00
2020-05-26T02:06:06+03:00
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02:06, 26 мая 2020
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