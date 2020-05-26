Прокурор в Мосгорсуде попросил приговорить гражданина США Пола Уилана к 18 годам колонии строгого режима

Американца обвиняют в шпионаже. Уилан и его защита настаивают на невиновности. Гражданин США был задержан в конце 2018 года. Накануне на процессе прошли прения сторон. Оглашение приговора назначено на 15 июня.
2020-05-26T02:05:04+03:00
2020-05-26T02:05:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 26 мая 2020
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