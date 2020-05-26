Пробные ЕГЭ пройдут в России 29 и 30 июня

Основная волна экзаменов начнется 3 июля. Это будут география, литература и информатика, сказал министр просвещения Сергей Кравцов. Самый массовый госэкзамен, по русскому языку, запланирован 6 и 7 июля. Как пояснил министр, его решено проводить в два дня, чтобы уменьшить число людей в пунктах сдачи ЕГЭ. Сроки сдачи выпускных экзаменов, считает Кравцов, не повлияют на проведение приемной кампании в вузы.