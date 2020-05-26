Рост числа смерчей и ураганов ожидается летом в средней полосе России и в Сибири

Специалисты НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций связывают это с глобальными изменениями климата. Накануне ураган обрушился на Свердловскую область. Погибли три человека, повреждения получили десятки зданий и автомобили.
2020-05-26T01:08:15+03:00
2020-05-26T01:08:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 26 мая 2020
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