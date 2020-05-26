Российские наемники могли покинуть зону боевых действий на западе Ливии

Более полутора тысяч бойцов ЧВК Вагнера, как утверждает турецкое агентство Anadolu, вылетели на двух военно-транспортных самолетах из аэропорта на западе ливийского города Бени-Валид. До этого они воевали в составе антиправительственных сил Халифы Хафтара. Агентство AFP в свою очередь передает, что несколько сотен российских наемников перебрасывают с южного фронта близ Триполи. Куда именно – агентство не уточняет. Хафтар больше года пытается захватить столицу Ливии, ему противостоят силы Правительства национального согласия, которое признано западными странами.