Еврокомиссия еще три года назад предлагала фармацевтическим компаниям разработать вакцины от коронавируса

Однако тогда участники рынка отвергли это предложение, пишет британская газета The Guardian. По ее сведениям, Брюссель выдвигал план по ускорению разработки вакцин на случай вспышки заболеваний. Как пишет газета, в адрес фармацевтической промышленности в последнее время звучат обвинения в том, что они не поставили борьбу с инфекционными заболеваниями в приоритет. Поскольку это менее прибыльно, чем борьба с хроническими заболеваниями.