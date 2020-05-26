Z Архив новостей новости
5 0 6 0
01:06, 26 мая 2020

Роспотребнадзор предлагает запретить торговлю в электричках, и выступление там музыкантов

В рекомендациях ведомства говорится, что запрет на торговлю должен действовать на протяжении режима выхода из карантина. А после снятия ограничений такую меру можно отменить. В поездах дальнего следования рекомендуется два раза в сутки измерять температуру у пассажиров.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Расовые проблемы США Убийство безоружного чернокожего подростка в южном штате Джорджия вызвало волнения и обеспокоенность среди тёмнокожего населения, демократической части общества и всех тех, для кого справедливое правосудие не является пустыми словами…

5 118 6 12158 21.05
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 47 6 5187 24.05
Блоги

Майкл Ходарковский профессор истории университета Лойолы в Чикаго

Об исторической правде Будем надеяться, что когда-нибудь настанут и в России другие времена, когда историки смогут писать книги, не оглядываясь через плечо и не задумываясь над реакцией официальных лиц…

5 160 6 21108 20.05
Блоги

В Петербурге закрасили граффити с изображением Иосифа Бродского Оно появилось 24-го мая, в день 80-летия Бродского, напротив дома, где жил поэт и где находится его музей…

5 62 6 8906 25.05
Новости

Прокурор потребовал приговорить к 18-ти годам колонии строгого режима Пола Уилана Он обвиняется в шпионаже…

5 42 6 6123
Интервью Полный Альбац

Константин Чумаков гость: Константин Чумаков вирусолог, заместитель директора по науке FDA — федерального агенства по регулированию в области пищевой продукции и лекарств США

3265815

5 45 6 6512 25.05
#слушать 50:38 ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Новости

Глава ВЦИОМ объяснил, откуда взялась цифра в 27% в статье Bloomberg о рейтинге Путина Этот вывод они проиллюстрировали данными с нашего сайта, не имеющими отношения к рейтингу Путина в обычном понимании…

5 44 6 7241
Новости

Правительство до октября запретило ввозить в Россию бензин, керосин, дизельное и некоторые другие виды топлива Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации…

5 37 6 6278
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Хуже не будет Дима Быков — умный человек. Но время от времени говорит необъяснимо глупые вещи. Только что прочёл его уверенный прогноз…

5 528 6 91636 23.05
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Инвестиции в здравоохранение — первый шаг к восстановлению экономики Почему не удастся восстановить экономику без существенного укрепления системы здравоохранения…

5 30 6 5725 24.05
Блоги

Карина Орлова журналист

Скажи мне, кто есть пропаганда, а я скажу тебе, кто ты Поскольку переизбрание Трампа является буквально жизненно важной необходимостью для путинского режима (примерно как аппарат ИВЛ при коронавирусе), в ход брошено все…

5 315 6 60942 20.05
Новости

На юге Москвы неизвестные накануне устроили 20-минутную перестрелку из пистолетов и охотничьих карабинов По предварительным данным, стреляли из охотничьих карабинов «Сайга» и «Вепрь», которые внешне похожи на автоматы…

5 39 6 9631
Блоги

+ Израильские изобретатели создали защитную маску, которую можно не снимать во время еды Израильские изобретатели создали защитную маску, которую можно не снимать во время еды Маска управляется рычагом, при нажатии на который открывается отверстие для рта…

5 54 6 10806 24.05
Блоги

Евгений Гонтмахер член экспертной группы «Европейский диалог»

«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…

5 36 6 7333 20.05
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Бремя лидерства И вот теперь, подозреваю, Китай почувствует себя как Америка в прошлом веке, когда борьба с мировым империализмом будет означать национализацию китайских активов…

5 185 6 37393 20.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Любите родину, мать вашу Проходили мы все это уже много раз. Ничего таким образом не добиться. Денежки потратить можно…

5 253 6 52756 24.05

Популярное за неделю

Новости

Жительницу Москвы, которая сдала тест на антитела, поместили на карантин без оповещения о его результате Писательница и видеоблогер Ольга Миклашевская рассказала, что на прошлой неделе получила смс от мэрии с приглашением пройти проверку на иммунитет к новой инфекции…

5 2 6 31071
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Теперь все эти страсти, все эти ужасы, все эти подробности – это просто цвета на палитре кремлевских технологов, которые ежедневно заново будут писать картину «Вирус в России»...

5 37 6 111125 20.05
#слушать 52:11 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Что делать с людьми, у которых установлена инфекционная болезнь и они лечатся дома?
5 32 6 22122 19.05
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Силовики против Путина — 2 В будущем смогут, а пока нет. Так что я склоняюсь к той версии, что на это заявление Патрушеву отмашку дал сам Путин…

5 97 6 293185 21.05
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Настоящая война пришла в Россию — война с коронавирусом. И выясняется, что наше начальство настроено вести войну как гибридную, т.е. врать, и эти фейки производятся чрезвычайно плохо…

5 189 6 100960 23.05
#слушать 49:56 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8544180
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4496654

Сегодня в эфире