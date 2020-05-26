Самолет, который, по данным прессы, принадлежит главе Чечни, накануне вечером прилетел в Грозный из Москвы

Об этом пишет сайт МБХ.Медиа со ссылкой на данные сервиса, который отслеживает перемещение воздушных судов. На прошлой неделе сразу несколько агентств со ссылкой на источники сообщали, что Рамзан Кадыров находится под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус. Тогда же самолет, который связывают с чеченским руководителем, улетел из Грозного в Москву. По неподтвержденным данным, вместе с Кадыровым мог быть госпитализирован министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов. Однако глава ведомства выложил видео, где рассказал, что не появляется на публике, так как работает в т.н. «красной зоне». Как писала «новая газета», это видео могло быть сделано в ЦКБ при управлении делами президента в Москве.