Российский МИД рекомендует воздержаться от поездок за границу

Если только это не связано с крайней жизненной необходимостью, в частности, экстренным лечением, говорится на сайте ведомства. Международные поездки представляют пока повышенные риски из-за ситуации с коронавирусом. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что правительство все еще считает целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж. А глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что тех, кто сейчас решится отправиться в заграничную поездку, по возвращении домой ждет двухнедельный карантин. И провести его придется за свой счет.