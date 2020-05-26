Российский МИД рекомендует воздержаться от поездок за границу

Если только это не связано с крайней жизненной необходимостью, в частности, экстренным лечением, говорится на сайте ведомства. Международные поездки представляют пока повышенные риски из-за ситуации с коронавирусом. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что правительство все еще считает целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж. А глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что тех, кто сейчас решится отправиться в заграничную поездку, по возвращении домой ждет двухнедельный карантин. И провести его придется за свой счет.
2020-05-26T01:04:46+03:00
2020-05-26T01:04:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 26 мая 2020
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