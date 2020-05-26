Нью-Йоркская фондовая биржа сегодня частично возобновит работу в обычном режиме

Ранее из-за эпидемии коронавируса она полностью перешла на электронные торги.

Фондовая биржа Нью-Йорка откроет торговый зал для части трейдеров, которым теперь, однако, придется соблюдать новые правила безопасности. Сотрудники будут обязаны носить защитные маски и соблюдать дистанцию друг с другом. Кроме того, им рекомендуют не пользоваться общественным транспортом, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. На входе в здание биржи всем посетителям будут измерять температуру.

Нью-йоркская биржа закрыла свой зал еще в начале эпидемии, 23 марта. Это произошло после того, как у некоторых сотрудников и трейдеров был обнаружен коронавирус. Впоследствии Нью-Йорк стал эпицентром заболевания в США. По последним данным, в штате выявлено больше 360 тысяч случаев заражения, а число жертв приблизилось к 30 тысячам. При этом в последнее время количество смертей идет на спад.

США по-прежнему находятся на первом месте по числу зараженных коронавирусом в мире – там зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев. Умерло порядка 100 тысяч человек.