Парламентские слушания по объединени. Архангельской области и Ненецкого автономного округа должны состояться сегодня

Парламентские слушания по обсуждению объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа должны состояться сегодня. Ранее в одном из регионов прошли протесты против этого решения.

На парламентских слушаниях сегодня обсудят проект слияния двух субъектов федерации – сейчас идет сбор предложений от жителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа. В четверг должно состояться заседание рабочей группы, которая подготовит итоговый документ – уже в пятницу его передадут главам регионов, затем должны одобрить депутаты, после чего предложение направят президенту. Напомню, что меморандум о намерении объединить два субъекта был подписан в середине мая. В сентябре там планируется провести референдум. Но велика вероятность, что в Ненецком автономном округе выскажутся против. О том, что для жителей чрезвычайно важна автономность, самобытность и независимость эксперты говорили газете РБК, которая первая сообщила о запуске процесса слияния. Сразу после официального объявления жители запустили серию одиночных пикетов, пишут обращения, создают петиции.

Решение об объединении регионов вступит в силу, если жители обоих субъектов проголосуют «за».