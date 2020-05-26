Z Архив новостей новости
5 1 6 84
00:04, 26 мая 2020

Парламентские слушания по объединени. Архангельской области и Ненецкого автономного округа должны состояться сегодня

Парламентские слушания по обсуждению объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа должны состояться сегодня. Ранее в одном из регионов прошли протесты против этого решения.

На парламентских слушаниях сегодня обсудят проект слияния двух субъектов федерации – сейчас идет сбор предложений от жителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа. В четверг должно состояться заседание рабочей группы, которая подготовит итоговый документ – уже в пятницу его передадут главам регионов, затем должны одобрить депутаты, после чего предложение направят президенту. Напомню, что меморандум о намерении объединить два субъекта был подписан в середине мая. В сентябре там планируется провести референдум. Но велика вероятность, что в Ненецком автономном округе выскажутся против. О том, что для жителей чрезвычайно важна автономность, самобытность и независимость эксперты говорили газете РБК, которая первая сообщила о запуске процесса слияния. Сразу после официального объявления жители запустили серию одиночных пикетов, пишут обращения, создают петиции.

Решение об объединении регионов вступит в силу, если жители обоих субъектов проголосуют «за».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Расовые проблемы США Убийство безоружного чернокожего подростка в южном штате Джорджия вызвало волнения и обеспокоенность среди тёмнокожего населения, демократической части общества и всех тех, для кого справедливое правосудие не является пустыми словами…

5 116 6 12043 21.05
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 47 6 5015 24.05
Интервью Полный Альбац

Константин Чумаков гость: Константин Чумаков вирусолог, заместитель директора по науке FDA — федерального агенства по регулированию в области пищевой продукции и лекарств США

3265815

5 42 6 5236 20:05
#слушать 50:38 ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Блоги

Майкл Ходарковский профессор истории университета Лойолы в Чикаго

Об исторической правде Будем надеяться, что когда-нибудь настанут и в России другие времена, когда историки смогут писать книги, не оглядываясь через плечо и не задумываясь над реакцией официальных лиц…

5 159 6 21025 20.05
Блоги

В Петербурге закрасили граффити с изображением Иосифа Бродского Оно появилось 24-го мая, в день 80-летия Бродского, напротив дома, где жил поэт и где находится его музей…

5 60 6 8250 15:09
Новости

Прокурор потребовал приговорить к 18-ти годам колонии строгого режима Пола Уилана Он обвиняется в шпионаже…

5 42 6 5989
Новости

Правительство до октября запретило ввозить в Россию бензин, керосин, дизельное и некоторые другие виды топлива Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации…

5 37 6 6002
Новости

Глава ВЦИОМ объяснил, откуда взялась цифра в 27% в статье Bloomberg о рейтинге Путина Этот вывод они проиллюстрировали данными с нашего сайта, не имеющими отношения к рейтингу Путина в обычном понимании…

5 43 6 7045
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Хуже не будет Дима Быков — умный человек. Но время от времени говорит необъяснимо глупые вещи. Только что прочёл его уверенный прогноз…

5 523 6 91385 23.05
Блоги

Карина Орлова журналист

Скажи мне, кто есть пропаганда, а я скажу тебе, кто ты Поскольку переизбрание Трампа является буквально жизненно важной необходимостью для путинского режима (примерно как аппарат ИВЛ при коронавирусе), в ход брошено все…

5 314 6 60883 20.05
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Бремя лидерства И вот теперь, подозреваю, Китай почувствует себя как Америка в прошлом веке, когда борьба с мировым империализмом будет означать национализацию китайских активов…

5 185 6 37358 20.05
Новости

На юге Москвы неизвестные накануне устроили 20-минутную перестрелку из пистолетов и охотничьих карабинов По предварительным данным, стреляли из охотничьих карабинов «Сайга» и «Вепрь», которые внешне похожи на автоматы…

5 39 6 9601
Блоги

+ Израильские изобретатели создали защитную маску, которую можно не снимать во время еды Израильские изобретатели создали защитную маску, которую можно не снимать во время еды Маска управляется рычагом, при нажатии на который открывается отверстие для рта…

5 54 6 10782 24.05
Блоги

Евгений Гонтмахер член экспертной группы «Европейский диалог»

«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…

5 36 6 7327 20.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Любите родину, мать вашу Проходили мы все это уже много раз. Ничего таким образом не добиться. Денежки потратить можно…

5 255 6 52140 24.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Свобода, которую мы отдали Многих истинных ценителей Бродского сейчас сильно раздражает массовое цитирование всякими «непосвященными», даже тинейджерами в соцсетях, «Не выходи из комнаты». А зря!..

5 135 6 27803 13:06

Популярное за неделю

Новости

Жительницу Москвы, которая сдала тест на антитела, поместили на карантин без оповещения о его результате Писательница и видеоблогер Ольга Миклашевская рассказала, что на прошлой неделе получила смс от мэрии с приглашением пройти проверку на иммунитет к новой инфекции…

5 2 6 29730
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Теперь все эти страсти, все эти ужасы, все эти подробности – это просто цвета на палитре кремлевских технологов, которые ежедневно заново будут писать картину «Вирус в России»...

5 37 6 110954 20.05
#слушать 52:11 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Что делать с людьми, у которых установлена инфекционная болезнь и они лечатся дома?
5 32 6 22077 19.05
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Силовики против Путина — 2 В будущем смогут, а пока нет. Так что я склоняюсь к той версии, что на это заявление Патрушеву отмашку дал сам Путин…

5 97 6 293069 21.05
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Настоящая война пришла в Россию — война с коронавирусом. И выясняется, что наше начальство настроено вести войну как гибридную, т.е. врать, и эти фейки производятся чрезвычайно плохо…

5 189 6 99896 23.05
#слушать 49:56 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8544094
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4496606

Сегодня в эфире