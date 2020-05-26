В Москве скончались ещё 76 пациентов с коронавирусом. Это данные оперативного штабa

Цифра больше, чем в последние несколько дней. Общее число жертв в столице достигло двух тысяч ста десяти человек.

Накануне мэр Сергей Собянин написал в своём блоге, что ситуация с коронавирусом постепенно улучшается. В связи с этим градоначальник анонсировал смягчение ограничений в Москве.

В свою очередь вице-мэр Владимир Ефимов рассказал, что обсуждается возможность поэтапного возвращения к работе предприятий сферы торговли и бытовых услуг. Число неработающих из-за коронавируса жителей Москвы он оценил в миллион человек.

При этом Ефимов добавил, что в столице пока рано открывать рестораны. По словам вице-мэра, скорей всего они возобновят работу после непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг.