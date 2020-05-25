Ассоциация предпринимателей индустрии красоты потребовала от столичных властей назвать дату открытия салонов

Об этом пишет РБК со ссылкой на члена совета организации Игоря Стоянова.

По его словам, участники отрасли хотят диалога с властями регионов и Роспотребнадзора, чтобы на индустрию, в которой задействован 1% населения страны обратили внимание.

Стоянов отметил, что помимо прочего, некоторые новые требования Роспотребнадзора оказались невыполнимыми, среди них, к примеру, смена рабочей одежды 3 – 4 раза в день. По оценкам Ассоциации, это увеличивает стоимость услуг на 250-350 рублей. У людей, по словам Стоянова, не будет таких денег.