Россия выделит ВОЗ до 9 миллионов долларов в течение трёх лет

Это добровольный взнос. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает газета «Коммерсант». В документе говорится, что средства выделяются для содействия странам в рамках повышения качества медицинской помощи для снижения смертности матерей и детей.
2020-05-25T22:31:47+03:00
2020-05-25T23:08:17+03:00
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22:31, 25 мая 2020
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