Самолёт, который, по данным телеканала Дождь, принадлежит Рамзану Кадырову, вылетел из Москвы в Грозный

Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа со ссылкой на ресурсы, позволяющие отслеживать передвижение лайнеров.

Несколько дней назад источники сразу нескольких СМИ сообщали, что глава Чечни находится под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус. В тот же день его борт улетел из Грозного в Москву. «Новая газета» писала, что, вероятно, Рамзан Кадыров вместе с главой минздрава Чечни Эльханом Сулеймановым был госпитализирован в больницу управления делами президента в Москве, поскольку в этот период Сулейманов вёл трансляцию в социальных сетях предположительно из этого медицинского учреждения. Официально о визите Рамзана Кадырова в столицу не сообщалось.