Администратора проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова арестовали на 2 месяца

Он стал фигурантом дела об изготовлении и распространении порнографии.

Несмотря на просьбы защиты Худякова не заключать его под стражу, Тверской районный суд занял сторону следствия, просившего отправить администратора проекта «Омбудсмен полиции» в СИЗО. Его задержали несколько дней назад в Вологде: там в его доме проходили обыски. Оттуда Худякова и доставили в Москву. При этом до последнего момента официально не сообщалось, в чем его подозревают, а адвокат Максим Пашков жаловался, что не может попасть к своему подзащитному.

Фигурантом дела об изготовлении порнографии ранее стал и создатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов. По версии следствия, два года назад он разместил в интернете интимные фотографии одной из участниц группы в соцсети «Вконтакте». Это уже не первое дело против Воронцова: с начала мая он находится в СИЗО по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей у сотрудника полиции. Эта сумма, как утверждается, требовалась, чтобы не публиковать его личные снимки.

Воронцов отрицает свою вину и связывает преследование с деятельностью в правозащитном проекте «Омбудсмен полиции», который направлен на защиту рядовых сотрудников МВД.