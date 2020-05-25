Кабинет министров анонсировал поэтапное снятие ограничений для внутреннего туризма в России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, что процесс начнётся 1 июня. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией. Одновременно правительство будет работать над правилами открытия отелей, пляжей, возобновлением круизов. Чернышенко подчеркнул, что для правительства в приоритете – безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. Предпосылок для открытия международного туризма, по словам вице-премьера пока нет.

Россиянам сейчас крайне нежелательно выезжать за рубеж, — в свою очередь сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова

Между тем целый ряд европейских стран анонсировал открытие туристического сезона с 1 июля.